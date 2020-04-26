Роспотребнадзор посоветовал россиянам отмечать майские праздники дома

Режим самоизоляции в РФ снизил прирост новых случаев заражения COVID-19 с 30 до десяти процентов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова и призвала россиян и дальше ограничивать свое нахождение вне дома для нераспространения коронавируса.

Россиянам нельзя пренебрегать режимом самоизоляции, чтобы не столкнуться с критичным ростом новых заражений коронавирусной инфекцией, подчеркнула Попова. Самоизоляция — единственный способ бороться с распространением COVID-19, поэтому глава Роспотребнадзора призвала россиян не нарушать его даже в майские праздники.

Режим самоизоляции действует в России с 30 марта по 30 апреля. Многие предприятия в РФ приостановили свою работу в этот период, сотрудники некоторых организаций, по возможности, работают из дома. Специалисты настоятельно рекомендуют россиянам ответственно подойти к соблюдению ограничительных мер по нераспространению COVID-19 и добросовестно соблюдать все меры предосторожности, связанные с коронавирусом.