Готовившиеся к парадам Победы в РФ войска ЗВО отправлены на карантин

Готовившиеся к парадам Победы в городах России войска Западного военного округа отправлены на карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщает командующий войсками ЗВО Александр Журавлев.

Как отметил Журавлев, все привлеченные к тренировкам парадов Победы военнослужащие соединений и воинских частей ЗВО возвращены в пункты постоянной дислокации и помещены на карантин по месту службы. Он добавил, что вся историческая и спецтехника будет находиться на временном хранении в местах подготовки к парадам.

Пресс-служба уточняет, что все участники тренировочных парадов доставлены к месту прохождения службы ведомственным транспортом, транспортной авиацией, поездами, а также автобусными колоннами. Штаб ЗВО сообщает, что перед этим весь транспорт обработали специальными растворами в рамках борьбы с коронавирусом.

Планировалось, что в тренировочных парадах поучаствуют более 64 тысяч военнослужащих, 1,3 тысячи единиц спецтехники в 181 населенном пункте округа.