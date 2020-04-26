Рожин назвал информационной войной обвинения в адрес ЛНА об использовании химоружия

Так называемое Правительство национального согласия Ливии выставило обвинения в адрес сил фельдмаршала Халифы Хафтара в эксплуатации химического оружия, аргументируя свое заявление данными, полученными от канадского журналиста.

Такая информация была опубликована в официальном аккаунте "Министерства иностранных дел" ПНС в социальной сети Facebook. Об этом писало Федеральное агентство новостей.

Военный эксперт Борис Рожин назвал подобные обвинения со стороны "правительства" Файеза Сарраджа способом ведения информационной войны. По его словам, какие-либо фактические доказательства, что ЛНА нарушили запрет, отсутствуют.

Согласно заявлению так называемого ведомства ПНС, данные об использовании отравляющих средств со стороны ливийской армии были предоставлены канадцем Омаром Салах ад-Дином, который снимал сюжет на линии фронта. По словам фотографа, у представителей "правительства" фиксировались странные симптомы после сражения с ЛНА, которое проходило в южной части столицы Ливии. Боевики мучились от удушья, одышки и рвоты после того, как "их позиции подверглись нападению со стороны сил Хафтара".