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16:02   26 Апреля 2020
Общество

Минсельхоз РФ объявил о приостановке экспорта зерновых до 1 июля

Минсельхоз РФ объявил о приостановке экспорта зерновых до 1 июля

Россия приостанавливает экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы до 1 июля 2020 года, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Уточняется, что будет временно остановлен экспорт зерновых в государства, которые не входят в состав Евразийского экономического союза. Такая мера позволит стабилизировать цены на зерновые культуры, а также поможет обеспечить необходимым количеством зерна субъекты РФ. Показатели не повлияют на показатели экспорта продукции АПК в 2020 году, уточнили в ведомстве.

Более 110 трлн т. зерна произвели в РФ в текущем агросезоне. Еще почти 18 трлн т. осталось в России с предыдущего сезона. По оценкам специалистов, чтобы сохранить необходимый запас зерна внутри страны, экспорт основных зерновых культур в этом сезоне не должен превысить семь млн т.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #экспорт #зерно

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