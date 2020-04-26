Аналитик Соловейчик рассказал о мотивах Трампа ввести санкции против СП-2

В конце 2019 года власти Соединенных Штатов заявили о том, что будут вводить экстерриториальные санкции против компаний, ведущих строительство газопровода, призванного соединить Россию и ФРГ по дну Балтийского моря. Именно по этой причине швейцарская компания Allseas прекратила работы и отозвала свои суда-трубоукладчики.

Аналитик Владимир Соловейчик абсолютно убежден в том, что Вашингтон не прекратит свою информационную кампанию против «Северного потока – 2». И дело вовсе не в Украине, об интересах которой «пекутся» американские политики. На самом деле президенту США Дональду Трампу нет никакого дела до Киева, он стремится отстоять интересы куда более могущественных структур, отметил специалист. Поэтому Соединенные Штаты и развернули эту кампанию.

«Она нужна не только властям США, но и руководителям транснациональных корпораций (ТНК), работающих в сфере производства и продажи сжиженного природного газа», – подчеркнул Соловейчик, добавив, что ТНК не хотят терять деньги и потому используют «санкции от Трампа».

Германия, куда идет трубопровод, позицию США не разделяет. Она нуждается в «Северном потоке – 2», что Берлин никогда не скрывал. По этой причине, считает эксперт, ФРГ не станет выступать против завершения строительства газопровода, однако ожидать, что немцы выступят против Вашингтона, также не приходится.

Ранее глава комитета ГД по энергетике Павел Завальный назвал «Северный поток – 2» занозой для Соединенных Штатов.