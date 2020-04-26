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Песков не сомневается, что Путин может стать экспертом в вирусологии

Песков не сомневается, что Путин может стать экспертом в вирусологии

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Песков не сомневается, что Путин может стать экспертом в вирусологии

Песков не сомневается, что Путин может стать экспертом в вирусологии

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15:17   26 Апреля 2020
Общество

Песков не сомневается, что Путин может стать экспертом в вирусологии

Песков не сомневается, что Путин может стать экспертом в вирусологии

Все россияне в период пандемии стали немного вирусологами, в том числе и глава государства Владимир Путин вскоре может стать настоящим экспертом в области вирусологии, пошутил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что ранее на эту тему пошутил сам Путин. Российский президент предположил, что в сложившейся эпидемиологической ситуации все россияне стали разбираться в вирусологии. Об этом пресс-секретарь президента рассказал в эфире телепередачи "Москва. Кремль. Путин."

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Более 2,8 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире. Актуальную информацию о течении COVID-19 в РФ можно получить на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #песков #коронавирус

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