Разработка отечественных сервисов поможет оградить Рунет от воздействия из-за рубежа

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 показала ряд уязвимостей интернета. Одной из проблем стала волна фейков о коронавирусе, а другой — угроза перегрузки Сети и ее отключения.

Угроза перегрузки серверов из-за того, что огромное количество пользователей сидят дома, заставила снизить качество видеотрансляций в большинстве европейских стран. В России пока такой проблемы нет, но политолог Евгений Бень в беседе с корреспондентом ФБА "Экономика сегодня" выразил убеждение, что России нужно заранее подготовить ресурсы, которые позволят Рунету нормально функционировать при любой нагрузке. Он также отметил, что нужно разрабатывать отечественные сервисы, чтобы не зависеть от заграницы и оградить российский сегмент Рунета от нежелательного воздействия из-за рубежа.