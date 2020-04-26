Украинский политолог Голышкин рассказал о поставленном Москвой Киеву ультиматуме

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия не намерена принимать участие в новой встрече в «нормандском формате». Позиция Москвы останется неизменной до тех пор, пока украинская сторона не подойдет добросовестно к реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в Париже в конце прошлого года.

Данный ультиматум не вызывает никакого удивления у украинского политолога Евгения Голышкина. Для нынешнего руководства Украины уже стало «доброй» традицией увиливать от вопросов по поводу взятых на себя обязательств по имплементации минских договоренностей. В беседе с корреспондентом ФАН эксперт обратил внимание на то, что международное сообщество на протяжении уже нескольких лет наблюдает за тем, как Киев находит повод для отказа от прямого диалога с ДНР и ЛНР, что не идет на пользу урегулированию конфликта.

Более того, именно власти Незалежной провоцируют обострение ситуации на линии соприкосновения. Ни для кого не является секретом, отметил специалист, что ВСУ, пуская вход тяжелую артиллерию, наносит значительный урон социальной инфраструктуре. А это, в первую очередь, затрагивает мирных жителей.

По мнению Голышкина, президенту Украины Владимиру Зеленскому, как и его предшественнику Петру Порошенко, не выгодно завершение гражданской войны в Донбассе. Дело в том, что на военный конфликт национальный лидер может свалить все свои экономические провалы. Да и на внешней арене его можно использовать в качестве инструмента «попрошайничества». Однако наибольший интерес представляет другой момент, считает эксперт.

«Странно, что никто кроме России из членов участников «нормандского формата» не призывает Украину к исполнению взятых на себя обязательств. Складывается впечатление, что и самой Европе такая ситуация в чем-то выгодна», – резюмировал Голышкин.

Ранее стало известно о том, что на Украине намерены провести независимое расследование о расстрелах на Майдане в 2014 году. Политолог Сергей Межуев считает, что этот процесс может нанести мощнейший удар по легитимности киевской власти.