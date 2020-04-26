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15:04   26 Апреля 2020
Политика

Соловейчик рассказал, что "Черский" возвращается в Находку для доукомплектации

Соловейчик рассказал, что "Черский" возвращается в Находку для доукомплектации

Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" возвращается в порт Находки для проведения работ по дополнительной подготовке судна к достройке газопровода "Северный поток — 2", заявил политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Информация на порталах отслеживания движения судов Marine Traffic и Vesselfinder указывает, что "Черский" сейчас проходит Ла-Манш, двигаясь к Северному морю. Корабль взял курс на Находку. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей

Российское судно в пути уже 76 дней, за это время оно несколько раз меняло курс. 

Ранее в качестве пункта назначения был указан порт Абердин в Британии. В воскресенье информация изменилась, теперь судно следует в Находку, откуда вышло в феврале этого года. В порт Находки "Черский", как ожидается, прибудет 1 июля.

Соловейчик отметил, что судно, вероятно, решено вернуть в Находку в связи с тем, что его необходимо доукомплектовать для проведения работ по укладке газопровода "Северный поток — 2", который пройдет по дну Балтийского моря от берегов России до побережья Германии. Вероятно, после того, как разрешится ситуация с коронавирусом, работы по достройке газопровода будут возобновлены.

Эксперт также отметил, что США будут продолжать информационную кампанию против "Северного потока — 2". Санкции против проекта были введены вовсе не из-за Украины, а в интересах администрации США, глав ТНК и сферы СПГ.

Германия не станет препятствовать реализации проекта "Газпрома". Однако вступать в конфликт с США Берлин за год до парламентских выборов не станет. 

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Автор: Борис Нестеров
#россия #германия #северный поток 2

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