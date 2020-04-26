«Кошмар для США»: Кедми рассказал о возможных модификациях «Циркона»

Израильский эксперт Яков Кедми рассказал «Экономике Сегодня», что ракету «Циркон» можно превратить в настоящий кошмар для США, если модифицировать ее под воздушные и сухопутные платформы.

Сейчас гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон» оснащают только подлодки и корабли. Кедми считает, что комплекс можно установить и на сухопутную технику, чтобы поражать цели на суше. Если адаптировать «Циркон» под истребитель, то получится своеобразные аналог «Калибра», только с большей мощностью и скоростью.

«Тогда это будет модификация "воздух-суша" или "воздух-море". Тогда "Циркон" смогут использовать самолеты радиусом действия намного больше, чем у подлодок, и способностью выйти на точку, с которой можно поразить цель. "Циркон" против сухопутных и морских целей – очень серьезно», — объяснил эксперт.

Кедми провел краткий экскурс в физику – ракета «Циркон» может просто расколоть пополам целый эсминец неприятеля. Она поражает цель вертикально, уходя вверх на подлете к ней. При такой траектории скорость ракеты достигает 9 чисел Маха.

Модифицированная крылатая ракета «Калибр» — еще один повод для опасений вооруженных сил США. Новая версия сможет нести боеголовку с ядерным зарядом и будет иметь вдвое больший радиус действия — 4,5 тысяч километров вместо 2,5 тысяч.

«Возможность маневрирования в полете лишит средства ПРО противника шансов на уничтожение "Калибра"», — отметил Кедми в эфире онлайн-канала Iton.

Эксперт уже объяснял реакцию Штатов на появлении в составе ВМФ России подлодок «Ясень-М». Они оснащены «Цирконами» и могут гарантированно уничтожать авианосцы ВМС США.