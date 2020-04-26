Песков заявил о поэтапном выходе из ограничительных мер по коронавирусу в РФ

Выход из ограничительных мер в период пандемии коронавируса будет проведен в несколько этапов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Но сами этапы еще предстоит разработать", — подчеркнул политик, сообщает ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о высокой эффективности ограничительных мер, введённых в России для борьбы с коронавирусом. Она подчеркнула, что удельный вес бессимптомных случаев превышает 45%, что является показательным. В майские праздники глава ведомства тем не менее призвала оставаться дома.

Попова обозначила, что жесткие ограничения по причине COVID-19 должна оставаться в стране как минимум еще один инкубационный период.