Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков не сомневается, что Путин может стать экспертом в вирусологии

Песков не сомневается, что Путин может стать экспертом в вирусологии

 «Кошмар для США»: Кедми рассказал о возможных модификациях «Циркона»

«Кошмар для США»: Кедми рассказал о возможных модификациях «Циркона»
Украинский политолог Голышкин рассказал о поставленном Москвой Киеву ультиматуме

Украинский политолог Голышкин рассказал о поставленном Москвой Киеву ультиматуме

 Разработка отечественных сервисов поможет оградить Рунет от воздействия из-за рубежа

Разработка отечественных сервисов поможет оградить Рунет от воздействия из-за рубежа
США безразлично умер Ким Чен Ын или нет

США безразлично умер Ким Чен Ын или нет

 Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ
Песков не сомневается, что Путин может стать экспертом в вирусологии

Песков не сомневается, что Путин может стать экспертом в вирусологии

 «Кошмар для США»: Кедми рассказал о возможных модификациях «Циркона»

«Кошмар для США»: Кедми рассказал о возможных модификациях «Циркона»
Украинский политолог Голышкин рассказал о поставленном Москвой Киеву ультиматуме

Украинский политолог Голышкин рассказал о поставленном Москвой Киеву ультиматуме

 Разработка отечественных сервисов поможет оградить Рунет от воздействия из-за рубежа

Разработка отечественных сервисов поможет оградить Рунет от воздействия из-за рубежа
США безразлично умер Ким Чен Ын или нет

США безразлично умер Ким Чен Ын или нет

 Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ
14:29   26 Апреля 2020
Политика

Песков похвалил новый состав Кабмина РФ за блестящую работу на фоне кризиса и COVID-19

Песков похвалил новый состав Кабмина РФ за блестящую работу на фоне кризиса и COVID-19

Обновленное правительство Российской Федерации, которое ведет рабочую деятельность всего 100 дней, на фоне кризиса и распространения нового типа коронавируса действует блестяще и профессионально.

Соответствующее высказывание сделал пресс-секретарь РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Накануне новому российскому кабинету министров исполнилось 100 дней. Правительству во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным пришлось с места в карьер погрузиться в решение не просто текущих вопросов развития государства, но и вести работу на фоне сочетания целого списка негативных факторов, таких как падение стоимости на нефть, распространение COVID-19 и их последствий.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#песков #политика #кабмин рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...