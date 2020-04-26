Песков похвалил новый состав Кабмина РФ за блестящую работу на фоне кризиса и COVID-19

Обновленное правительство Российской Федерации, которое ведет рабочую деятельность всего 100 дней, на фоне кризиса и распространения нового типа коронавируса действует блестяще и профессионально.

Соответствующее высказывание сделал пресс-секретарь РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Накануне новому российскому кабинету министров исполнилось 100 дней. Правительству во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным пришлось с места в карьер погрузиться в решение не просто текущих вопросов развития государства, но и вести работу на фоне сочетания целого списка негативных факторов, таких как падение стоимости на нефть, распространение COVID-19 и их последствий.