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14:25   26 Апреля 2020
Политика

Песков рассказал о телефонных разговорах Путина и скорости ответа на его звонки

Песков рассказал о телефонных разговорах Путина и скорости ответа на его звонки

Президент России Владимир Путин для связи с членами правительства, руководителями ведомств, а также главами регионов пользуется специальным коммутатором, в котором находятся все правительственные абоненты.

Об этом в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин активно пользуется всеми средствами связи, которые есть в его распоряжении.

"Это никакая не новация. Это обычная практика президента", — заявил Песков.

Он также подчеркнул, что президент оперативно реагирует на все звонки, отвечает на вопросы подчиненных, курирует разные задачи. Как отметил Песков, когда звонит Путин, "никто не медлит с ответом".

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Автор: Ирина Большунова
#путин #песков #политика #телефонные звонки

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