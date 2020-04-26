Песков рассказал о телефонных разговорах Путина и скорости ответа на его звонки

Президент России Владимир Путин для связи с членами правительства, руководителями ведомств, а также главами регионов пользуется специальным коммутатором, в котором находятся все правительственные абоненты.

Об этом в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин активно пользуется всеми средствами связи, которые есть в его распоряжении.

"Это никакая не новация. Это обычная практика президента", — заявил Песков.

Он также подчеркнул, что президент оперативно реагирует на все звонки, отвечает на вопросы подчиненных, курирует разные задачи. Как отметил Песков, когда звонит Путин, "никто не медлит с ответом".