Роспотребнадзор разрешит россиянам стричься и покупать косметику, но с условием

По всей России откроются салоны красоты и парикмахерские, прачечные и химчистки, непродовольственные магазины и автосервисы, но с условием, говорят в Роспотребнадзоре. Рекомендации по организации работы специалисты ведомства опубликовали на сайте.

Роспотребнадзор советует измерять у всех сотрудников температуру и отстранять от работы людей с кашлем или насморком, а также уточнять у них состояние здоровья и возможные контакты с больными или вернувшимися из-за рубежа.

Ведомство советует не допускать к работе сотрудников без актуальных результатов медосмотра и отстранять от работы сотрудников старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, сниженным иммунитетом или беременных. Всех работников необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты, в особенности это касается салонов красоты. Парикмахерам советуют носить медицинские халаты, шапочки, перчатки, маски (со сменой каждые три часа) или респираторы. В остальном - достаточно масок и перчаток.

На рабочем месте Роспотребнадзор советует создать зону, где можно воспользоваться антисептиками и следить за соблюдением дистанции между посетителями.

«Мы сработали на опережение и подготовили рекомендации для тех учреждений и предприятий, которые пока еще в большинстве регионов не работают. Сделали это ровно для того, чтобы бизнесу были понятны условия, при которых они смогут безопасно работать в условиях продолжающейся пандемии в целом в мире новой коронавирусной инфекции», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

В правительстве уже разрабатывают план постепенного снятия ограничений для отдельных предприятий и предпринимателей. Подготовить предложения Минтруду, Минэкономразвития и Роспотребнадзору поручил российский премьер Михаил Мишустин до 30 апреля.

Также к 27 апреля Роспотребнадзору нужно разработать план по организации единой площадки для обсуждения с бизнесом вопросов продолжения работы в условиях пандемии.

О поэтапном снятии карантинных мер заявил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Выход из режима ограничений по коронавирусу точно будет поэтапным, но сами этапы ещё предстоит разработать» — сказал он.

Сейчас открывать ли общественные места и предприятия решают в администрации каждого региона. В Татарстане, например, с 20 апреля работают салоны красоты. Визит в парикмахерскую теперь - одна из уважительных причин для оформления цифрового пропуска на выход из дома. В Волгоградской области с 21 апреля тоже разрешили работать парикмахерским, а еще обувным мастерским и ателье. Соответствующее постановление подписал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Постричься могут и жители Приморья.

С 30 апреля откроют двери салоны красоты в Ставрополье, где накануне разрешили работать микрофинансовым организациям.

В Чечне открывать салоны красоты пока не стремятся. Глава республики Рамзан Кадыров недавно побрился налысо в ответ на вопросы чеченцев о том, когда в регионе ждать открытия парикмахерских. Его примеру последовали сотрудники местного отделения МЧС.

А вот в Кемерово делать маникюр и педикюр, стрижку можно с 8 апреля. В регионе работают также ателье, МФЦ, ломбарды и сервис ремонта обуви. В Свердловской области с начала месяца работают магазины техники и автосервис.

Возобновили работу и предприятия крупной промышленности. Например, крупные автомобильные заводы: «АвтоВАЗ», «УАЗ», «Mazda» во Владивостоке и «КАМАЗ».

Несмотря на послабление карантинных мер, стоматологии во всех регионах пока работают в особом режиме. Принимают пациентов и государственные клиники, и частные, но внепланово - только с острой болью или для консультации.

К началу апреля режим самоизоляции местные администрации установили в большинстве российских регионов. Так, 2 апреля лишь в 6 из всех федерации местные власти не стали ужесточать карантинные меры по столичному образцу и вводить систему электронных пропусков. В этот же день президент Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля.