США безразлично умер Ким Чен Ын или нет

Крупнейшие мировые издания продолжают спорить о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Пока СМИ опровергают друг друга, а самого председателя Госсовета КНДР никто не видел с 11 апреля, издание The National Interest оценивает силы США против Северной Кореи, если слухи все же подтвердятся.

«Главное помнить, что США сильны, а Северная Корея слаба и под надзором. Американские военные имеют подавляющее преимущество в обычных и ядерных технологиях, независимо от того, кто контролирует ситуацию», — приходят к выводу американские военные журналисты.

Культ личности

В США считают, что личность руководителя Пхеньяна не важна – Северная Корея будет позади Штатов вне зависимости от того, кто руководит страной. Первый кандидат на пост, который сейчас, вероятно, продолжает занимать Ким Чен Ын – его сестра Ким Ё Чжон.

The National Interest пишет, что безопасности США ничего не угрожает. Однако опасения по поводу ядерной программы Северной Кореи читаются между строк:

«США должны вновь заявить о готовности нормализовать отношения, вести переговоры о замораживании и откатах северокорейских оружейных программ и работать в направлении мира и возможной денуклеаризации».

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Хатылев согласен с позицией экспертов американского издания. Ракетное и ядерное вооружение Северной Кореи сильно отстает от вооружения США.

«Северная Корея не может сравниться сегодня ни с США, ни с Россией в этом плане. Их ракеты не достают по дальности, и качество у них ниже. Если информация о смерти Ким Чен Ына подтвердится, то все равно ничего не изменится. Это абсолютно никак не повлияет на военную силу страны», — рассказал эксперт «Политике Сегодня».

Новый лидер Северной Кореи, который придет на смену Ким Чен Ыну, должен будет как можно быстрее налаживать мирные отношения с США и другими странами после «корейского кризиса», считает Хатылев.

«Кто бы там не стал руководить страной, первое, что он должен делать и что в его же интересах – искать дружеские контакты с мировым сообществом для выхода из той ситуации, в которой находится сегодня Северная Корея».

Напомним, что в 2017 году Северная Корея успешно провела серию испытаний межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и создала у себя водородную бомбу. Это очень обострило отношения между КНДР и США.

О том, поменяется ли отношение обычных американцев к Северной Корее, если информация о смерти Ким Че Ына подтвердится, рассказала «Политике Сегодня» научный сотрудник Института США и Канады, американист Александра Филиппенко.

«Тут сказать сложно. Представления американцев о Северной Корее, как о страшном месте, еще долго будут жить. Но у меня есть ощущения, что в последнее время Ким Чен Ын в повестке дня был все-таки не тотальным злом, а кем-то, с кем можно договариваться, и кто присылает президенту Дональду Трампу beautiful letter (с англ. – прекрасное письмо – прим. ред.)», — заявила Филиппенко.

Речь идет о письме Трампу от Ким Чен Ына, которое американский лидер получил в апреле этого года. Тогда глава Белого дома сообщил, что у него «хорошие» отношения с северокорейским лидером и назвал его послание «прекрасным письмом».

Слухи о плохом состоянии здоровья председателя Госсовета КНДР поползли с 15 апреля, когда он не появился на торжествах, посвященных дню рождения основателя северокорейского государства и его деда Ким Ир Сена.

Спустя несколько дней японская газета Shukan Gendai со ссылкой на вызванного в КНДР китайского врача сообщила, что лидер Северной Кореи из-за болей в сердце упал в одной из последних поездок по стране. Если верить изданию, Ким Чен Ыну сделали процедуру стентирования сосудов сердца.

Позже вице-директор гонконгской спутниковой телесети HKSTV Цин Фэн заявил, что глава Трудовой партии Кореи умер. Эту информацию почти сразу же опроверг глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос:

«Информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ложной и злонамеренной».

По последней информации, состояние здоровья Ким Чен Ына неизвестно. Это подтвердил депутат Госдумы, координатор группы по взаимодействию нижней палаты и парламента КНДР Казбек Тайсаев.