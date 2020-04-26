Песков заявил, что Россия может жить в условиях экстремально низкой стоимости нефти

Российская Федерация может жить при экстремально низких ценах на нефть. Однако поддаваться популистским призывам о тратах не стоит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия располагает хорошей "подушкой безопасности". Однако следует быть рачительными в использовании резервов.

Представитель Кремля отметил, что поддаваться популистским настроениям все же не стоит, чтобы не раздать сиюминутно средства и "залить" деньгами экономику. Следует более дальновидно относиться к ситуации, чтобы в какой-то момент не остаться ни с чем.

Отметим, глава Минэнерго Александр Новак заявил, что следует пройти пик кризиса так, чтобы "не заполнить хранилища" нефти, чтобы избежать "полного коллапса". Также Новак отметил, что мир никогда не сталкивался с тем, чтобы так резко падал спрос на нефтяную отрасль. Эксперты считают, что сейчас нефтяные рынки переживают пик обвала, в будущем цены на "черное золото" будут расти.