Глава государства Владимир Путин может выступить с новым обращением к нации из-за ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Путин уже несколько раз выступал с мерами по нераспространению коронавирусной инфекции в стране, а также озвучивал введенные правительством меры по поддержке россиян в период пандемии. В ходе последнего обращения, кроме прочего, президент продлил нерабочие дни до конца апреля, а также временно освободил владельцев малого и среднего бизнеса от всех налогов, кроме НДФЛ.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Более 2,8 млн человек во всем мире заразились COVID-19. Актуальную информацию о коронавирусе в РФ можно получить на специальном портале стопкоронавирус.рф.