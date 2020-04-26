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13:58   26 Апреля 2020
Общество

Путин может обратиться к нации на следующей неделе

Путин может обратиться к нации на следующей неделе

Глава государства Владимир Путин может выступить с новым обращением к нации из-за ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Путин уже несколько раз выступал с мерами по нераспространению коронавирусной инфекции в стране, а также озвучивал введенные правительством меры по поддержке россиян в период пандемии. В ходе последнего обращения, кроме прочего, президент продлил нерабочие дни до конца апреля, а также временно освободил владельцев малого и среднего бизнеса от всех налогов, кроме НДФЛ.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Более 2,8 млн человек во всем мире заразились COVID-19. Актуальную информацию о коронавирусе в РФ можно получить на специальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #обращение #коронавирус

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