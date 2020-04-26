Лукашенко предложил активнее возрождать пострадавшие от чернобыльской катастрофы регионы

Пострадавшие от чернобыльской катастрофы территории тем не менее нужно поскорее возрождать, создавая на их месте многопрофильные объединения, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Президент выступил с заявлением во время посещения Наровлянского района Гомельской области, сообщает ТАСС.

"Сегодня люди понимают, что на этой земле можно жить", — подчеркнул политик.

Он обозначил, что время активно осваивать этот край настало. Помимо многопрофильных объединений, на этих территориях можно создать также холдинги в сфере сельхозпроизводства и лесного хозяйства. Лукашенко подчеркнул, что окончательное решение по планам на эту перспективу будет принято до конца года.