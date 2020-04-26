Телеканал НТВ 1 мая покажет фильм "Шугалей" о российских социологах в Ливии

История похищения двух российских социологов с мирной миссией так называемым Правительством национального согласия Ливии стала основой для фильма и выйдет на экраны 1 мая 2020 года.

Судьба российских социологов Максима Шугалей и Самера Суэйфана сложилась нелегко: ученые направились в Ливию для проведения социологического исследования, а в итоге оказались в плену террористов ПНС, сообщает ФАН. Это и легло в основу выходящего в начале мая фильма, повествующего о непростых жизнях двух храбрых людей.

Сыгравший роль Максима Шугалея Сергей Яценюк обращает внимание на то, что фильм является уникальным в своем роде, потому что обычно кинематографические продукты на реальных событиях снимаются уже по окончанию истории, а здесь общество понимает, что кинолента является не просто продуктом искусства. События, легшие в ее основу, продолжаются и по сей день — двух социологов до сих пор удерживают боевики ПНС без предоставления официальных комментариев.