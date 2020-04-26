Тайсаев заявил, что официальной информации о состоянии здоровья Ким Чен Ына у ГД нет

Посольство КНДР в Москве по состоянию на утро воскресенья не располагает информацией об ухудшении здоровья главы КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявил глава депутатской группы по связям с парламентом КНДР, депутат ГД Казбек Тайсаев.

Посольство КНДР в Москве советует ориентироваться на официальную информацию о состоянии здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына. Как отметил депутат Тайсаев, пока официальных данных о болезни главы КНДР нет. Об этом пишет ТАСС.

Депутат также отметил, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил Ким Чен Ыну приветственную телеграмму по случаю годовщины первой встречи северокорейского лидера с российским президентом Владимиром Путиным во Владивостоке.

Американские СМИ со ссылкой на источник в администрации США 20 апреля сообщили об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после якобы перенесенной им операции. Однако подтверждения этой информации нет. Ничего не знают о болезни лидера КНДР и власти Южной Кореи.