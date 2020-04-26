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12:48   26 Апреля 2020
Политика

Боты Навального накрутили просмотры на провальном выпуске "Условно ваш" с Соболь и Жуковым

Боты Навального накрутили просмотры на провальном выпуске "Условно ваш" с Соболь и Жуковым

Боты скандально известного блогера Алексея Навального помогли спасти "юриста" признанного в РФ иноагентом ФБК Любовь Соболь на радиостанции "Эхо Москвы" накруткой лайков и комментарием на YouTube.

Передача "Условно ваш", ведущим которой является Егор Жуков, с Любовью Соболь на "Эхе" вызвала недовольство зрителей. Главред радиостанции уверен, что провал эфира кроется не в отсутствии профессионализма у Жукова, а в личных качествах Соболь.

Эфир передачи "Условно ваш" от 22 апреля обернулся для молодого ведущего полным провалом. Соболь говорила набором штампов и оказалась абсолютна не способна вести конструктивный диалог, сообщает inforeactor.

"Юрист" ФБК постоянно перебивала Жукова и полностью игнорировала его вопросы, но зато несколько раз успела прорекламировать программу своего начальника "Пять шагов" Навального. Соболь в очередной раз подставила молодого либерала: ранее ее призывы к незаконным митингам стоили Жукову свободы.

Жуков был вынужден лишь соглашаться с Соболь. За неполный час эфира он произнес фразу "Я с тобой согласен" порядка 15 раз. В отличии от слушателей "Эха", которые остались недовольны эфиром, пользователи YouTube восторгались Соболь.

Многие пользователи не скрывали, что оставляли комментарии лишь ради продвижения видео, а при более детальном рассмотрении оказалось, что среди однотипных реплик довольно часто встречаются одинаковые комментарии.

YouTube для Навального является основной площадкой для размещения контента и продвижения его при помощи команды ботов, о чем ранее рассказывал бывший сотрудник ФБК Виталий Серуканов. Такая накрутка никак не смущает Навального и Соболь, которые громко заявляют о "разоблачении" накрутки телеканала RT.

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Автор: Илья Романович
#навальный #жуков #эхо москвы #фбк #соболь

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