Российские десантники первыми в мире совершили групповой прыжок в Арктике

Российские военнослужащие ВДВ первыми в мире совершили групповой прыжок с высоты в 10 тысяч метров, сообщает замглавы Минобороны России Юнус-Бек Евкуров.

Как отметил Евкуров, приказ поступил от главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Учения прошли на Земле Александры, группа десантников совершила групповой прыжок в районе архипелага Земля Франца-Иосифа из летевших на высоте 10 километров самолетов Ил-76.

"Такого до нас еще никто не делал", — цитирует Евкурова пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ходе учений десантники проверили кислородное оборудование, приборы навигации, специальное снаряжение и обмундирование.