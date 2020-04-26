Число умерших россиян с коронавирусом составило 66 за последние сутки

Скончались 66 россиян с подтвержденным коронавирусом за сутки. Информация о смертях собрана со всех регионов России.

Российские врачи подтвердили 66 летальных исходов у людей с коронавирусом. Всего за время пандемии в России скончались 747 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 в РФ.

Количество умерших за сутки в Москве составило 38, четыре человека скончались в Петербурге. Смерти случились еще в трех регионах страны.

Врачи за сутки подтвердили 6361 случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии зафиксировано 80 949 зараженных COVID-19.