Советские МиГ-15 шокировали бомбардировщики ВВС США в Корее в 1951 году

Советские истребители МиГ-15 напугали американское командование ВВС в Корее в 1951 году. Самолет стал мрачным предзнаменованием для США, в итоге его с большим успехом использовали в 35 странах.

В один из дней в 1951 году МиГи сбили шесть бомбардировщиков американских ВВС B-29 "Суперкрепость" (Superfortress), которые совершали налет на авиабазу в КНДР. Как позднее отметил куратор Национального музея авиации и космонавтики Роберт ван дер Линден, российские истребители стали для США неожиданностью, так как самолеты были быстрыми, с высокой скороподъемностью и большой огневой мощью. Об этом сообщает "ИноСМИ".

Вспоминая свою первую встречу с истребителем МиГ-15, генерал-лейтенант военно-воздушных сил в отставке Чарльз "Чик" Кливленд назвал ее унизительной для себя. По его словам, в момент "встречи" он был пилотом "Сейбра" в Корее в 1952 году. Чтобы уйти от МиГа, ему пришлось уйти в "штопор" в самый разгар воздушного боя. Пилоту удалось выжить, но встречу с советским истребителем в небе он помнит до сих пор.