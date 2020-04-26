Трубоукладчик "Северного потока — 2" сменил курс в проливе Ла-Манш

Трубоукладчик "Северного потока — 2" "Академик Черский", принадлежащий "Газпрому", сменил курс в проливе Ла-Манш и не может добраться в Северное море.

Изначально трубоукладчик в качестве пункта назначения указывал порт Абердин в Великобритании, затем сменил на порт в Находке, откуда он вышел в путь 10 февраля. Ожидается, что в порт РФ "Академик Черский" прибудет 1 июля. Сейчас судно находится в проливе Ла-Манш, в пути корабль уже 76 суток. Передвижения "Академика Черского" можно отследить на специальных сайтах Marine Traffic и Vesselfinder.

В декабре 2019 года глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал "Академика Черского" в качестве одного из возможных вариантов достройки газопровода "Северный поток — 2". Он сообщил, что нужно будет дать судну время на подготовку.