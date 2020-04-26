Российские порты на Балтике готовятся принять на себя товарный поток

В рамках сотрудничества ФТС России и датской компании Maersk из порта Находка отправили первую парию грузов по маршруту Северная Европа – Азия. Первая партия состояла из 37 контейнеров с пиломатериалами, химической продукцией и тканью.

Груз уже прибыл в Приморский край – в порт Восточный по Транссибирской магистрали через Петербург из Северной Европы. Затем контейнеры планируется доставить в Южную Корею и Японию.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов уверен, что потеря товарооборота в странах Балтии из-за открытия нового пути даст существенный импульс развитию порта в Северной столице.

«После "коронакризиса" именно отлично подготовленная инфраструктура Петербурга и Ленинградской области примет на себя товарный поток», – поделился Колташов с журналистами портала Baltnews.

Грузоборот позволит развить инфраструктуру и Ленинградской области – регион ожидает, по словам эксперта, активнейшую реконструкцию портовой системы. Так, в 21 веке в жизнь притворится мечта основателя Петербурга – императора Петра I.

Колташов отметил, что страны Прибалтики не осознали в полной мере экономическую катастрофу, которая их ожидает. Пока открытие нового маршрута они воспринимают как «избавление от паразитических грузов».

«Сейчас, когда прибалтийские порты принадлежат еврократии и США и транзит через них является для России не очень выгодным и хорошим делом, нет ничего удивительного в том, что мы получаем провал по показателям в Прибалтике и взлет по показателям в Петербурге», – добавил Колташов.

Новый маршрут позволит сэкономить время на доставку грузов между Азией и Европой с более чем месяца до 18–20 суток. Ранее товарооборот шел через Суэцкий канал. Сейчас доставка осуществляется российской компании «Модуль» в партнерстве с Maersk и оператором Global Ports.