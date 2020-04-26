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12:11   26 Апреля 2020
Общество

Коронавирусом в РФ заразился 6361 человек за прошедшие сутки

Коронавирусом в РФ заразился 6361 человек за прошедшие сутки

Новые случаи заражения COVID-19 подтвердили российские врачи в 83 регионах РФ.

Всего 80 949 случаев заболевания новым типом пневмонии насчитывается в РФ. Российские врачи вылечили от коронавируса более 6,7 тыс. человек. Около 2,8 млн тестов на обнаружение COVID-19 провели специалисты на территории РФ. Глава государства Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 марта по 30 апреля для нераспространения коронавирусной инфекции в стране. Заработная плата при этом сохраняется. Многие предприятия, кроме градообразующих, приостановили свою деятельность на этот период.

Власти настоятельно призывают россиян не покидать свои дома без крайней необходимости. Следить за актуальным течение м коронавирусной инфекции в РФ можно на специальном правительственном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Яна Либерман
#россия #коронавирус

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