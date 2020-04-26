Туск заявил о риске распада Евросоюза из-за пандемии COVID-19

Европейские политики все чаще говорят о риске распада Европейского союза из-за пандемии коронавируса. Эти заявления связаны с серьезным кризисом европейской солидарности, спровоцировавшим усиление позиций правых политических сил.

Распад Евросоюза из-за спровоцированного пандемией коронавируса кризиса не исключен, заявил бывший председатель Евросовета Дональд Туск. Лидер ЕНП отметил, что прежде Европе не приходилось сталкиваться с настолько серьезными вызовами.

В странах Южной Европы уже сейчас ситуация катастрофическая.

"Здесь же все находится в зависимости от оперативности помощи, а также от чувства всеобщей солидарности и сочувствия", — отметил Туск.

По его словам, в таких условиях люди хотят "видеть какое-то движение", однако в первые дни кризиса ничего подобного Евросоюз не обеспечил.

Евросоюз на фоне пандемии понес репутационные потери в Португалии, Италии и Испании. Этот вопрос нужно немедленно решать, так как промедление грозит распадом Евросоюза.

"Те, у кого больше денег, должны отдать больше. Это и есть принципы солидарности", — отметил политик.

Туск также подчеркнул, что стабильная и сильная Германия способна защитить свою экономику самостоятельно, тогда как другие страны нуждаются в помощи.