Военный эксперт Артамонов назвал две причины инцидента между РФ и НАТО в небе над Балтикой

Учения российских Су-27 над Балтийским морем прервались из-за внезапного инцидента. В субботу, 25 апреля, истребители засекли неопознанную цель. Су-27 немедленно вылетели на перехват и обнаружили самолет F-16 бельгийских ВВС.

В рамках учений российские истребители прикрывали самолеты Су-30СМ и Су-24. После сближения с бельгийским «нарушителем» Су-27 начали его сопровождать. Летчики ВВС РФ вернулись к учениям только тогда, когда F-16 сменил курс.

Военный эксперт Александр Артамонов рассказал «Вечерней Москве», что у этого инцидента две причины. В первую очередь, это географический фактор. Регион, в котором проходили учения российских Су-27, многократно пересекается с пространством натовских стран Прибалтики.

Самолеты ВВС России и стран НАТО довольно часто оказываются в зоне видимости друг друга. Артамонов рассказал, что напряженность в секторе появилась благодаря Натовской миссии Baltic Air Policing (Балтийская воздушная полиция), которая идет с 2004 года.

Еще одна причина «встречи» российских Су-27 и бельгийского F-16 – военно-политические решения НАТО. Военный эксперт напомнил случай с американским эсминцем «Дональд Кук». В апреле 2014 года моряки США на этом судне ходили вдоль российской границы в Черном море. Тогда пилотам ВВС РФ также пришлось «урезонивать» нежданных гостей.

«Тогда эскадренный миноносец с УРО на борту и системой "Эгида" (БИУС Aegis) буквально ослеп и оглох в результате применения нашим самолетом РЭБ-удара. Им был задействован КРЭП "Хибины"», — отметил Артамонов.

Почему в провокации участвовал именно бельгийский самолет, а не авиация США или стран Прибалтики – вопрос остается открытым. Артамонов объяснил, что F-16 летал довольно далеко от дома. НАТО втянули в провокацию ВВС нейтральной страны, не захотев отправлять свои истребители, заключил военный эксперт.