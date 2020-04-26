Журналисты Sohu предрекли Украине фиаско в считанные часы в случае войны с Россией

Украина потерпит поражение в первые же часы, если решится развязать войну с Россией, отмечают эксперты китайского издания Sohu. Большинство заявлений украинских политиков, призывавших к военной агрессии в отношении РФ, звучит нелепо и нелогично.

Призывающие к войне с Россией украинские политики не отдают себе отчета в происходящем. Даже первый президент Украины Леонид Кравчук отмечал, что украинская армия не может вести полномасштабные боевые действия против России, напомнили китайские журналисты. Перевод статьи издания Sohu приводит "ПолитРоссия".

Кравчук уверен, что киевские политики своими заявлениями о войне с Россией пытаются отвлечь украинское общество от действительно серьезных внутренних проблем Украины.

"Военной мощи России достаточно, чтобы занять всю Украину", — отмечают авторы Sohu.

Аналитики из Китая отмечают, что в России даже теоретически не рассматривается возможность ведения войны против Украины. Киев в то же время называет Москву своим "главным врагом". В связи с этим Украина привечает военных НАТО на своей территории и даже предоставила американцам возможность построить базу на берегу Черного моря, в Очакове. Россия на все эти провокации подготовила хороший ответ: на западе страны не так давно были размещены тактические ракетные комплексы "Искандер". Эти ракеты практически невозможно перехватить.

Для украинских военных попытка атаковать Россию обернется фиаско в считанные часы.