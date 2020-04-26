В Смольном разъяснили причины смерти четырех петербургских медсестер

Медсестры в Петербурге с положительным тестом на COVID-19 скончались не от коронавируса, заявили в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Имена четырех медсестер из Петербурга попали в неофициальный список российских медработников, которые якобы скончались в период пандемии коронавируса. Как сообщает RT, петербургские медсестры скончались от сопутствующих тяжелых заболеваний. Кроме того, медсестры заразились коронавирусной инфекцией не от пациентов, обратили внимание в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Более 2,7 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире. Отслеживать актуальную информацию о течении нового типа пневмонии в РФ можно на специальном правительственном портале стопкоронавирус.рф.