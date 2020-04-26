Глава краевого госпиталя выпала из окна в Красноярске

И. о. главного врача красноярского госпиталя выпала из окна медицинского учреждения.

Исполняющая обязанности главного врача красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн упала с пятого этажа окна медицинского учреждения. На месте происшествия работают экстренные службы. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту инцидента.

После падения пострадавшую женщину госпитализировали в реанимацию. Обстоятельства произошедшего не раскрываются. Врачи затрудняются делать прогнозы о состоянии здоровья пациентки.