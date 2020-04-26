Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В Смольном разъяснили причины смерти четырех петербургских медсестер

В Смольном разъяснили причины смерти четырех петербургских медсестер

 Кудрин дал прогноз российской экономике на послекризисный период

Кудрин дал прогноз российской экономике на послекризисный период
Министр юстиции Украины сообщил, что готов брать пожизненно заключенных на работу

Министр юстиции Украины сообщил, что готов брать пожизненно заключенных на работу

 Цеков перечислил ряд стран, запрещающих ЕС просить о помощи РФ на фоне COVID-19

Цеков перечислил ряд стран, запрещающих ЕС просить о помощи РФ на фоне COVID-19
Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

 США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России
В Смольном разъяснили причины смерти четырех петербургских медсестер

В Смольном разъяснили причины смерти четырех петербургских медсестер

 Кудрин дал прогноз российской экономике на послекризисный период

Кудрин дал прогноз российской экономике на послекризисный период
Министр юстиции Украины сообщил, что готов брать пожизненно заключенных на работу

Министр юстиции Украины сообщил, что готов брать пожизненно заключенных на работу

 Цеков перечислил ряд стран, запрещающих ЕС просить о помощи РФ на фоне COVID-19

Цеков перечислил ряд стран, запрещающих ЕС просить о помощи РФ на фоне COVID-19
Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

 США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России
10:36   26 Апреля 2020
Политика

Министр юстиции Украины сообщил, что готов брать пожизненно заключенных на работу

Министр юстиции Украины сообщил, что готов брать пожизненно заключенных на работу

Приговоренные к пожизненному сроку заключенные являются самыми интеллигентными и начитанными людьми, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Политик подчеркнул, что был готов бы взять таких людей на работу, так как это обычно те граждане, кто совершил ошибку еще по молодости, отсидели десятки лет и совершенно не отождествляемы с теми характеристиками, которые их и привели к сроку, сообщает РИА Новости.

"Это люди, которым сейчас уже 40-50 лет. Они даже особо не помнят ту свою жизнь. Это совершенно другие люди, не такие, какими они попали в тюрьму", — резюмирует Малюська.

Он обратил внимание на многогранность заключенных, так как с ними можно общаться на множество различных тем, а в силу своего образа жизни они еще аккуратные и осторожные.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#украина #заключенные

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...