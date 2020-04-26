Министр юстиции Украины сообщил, что готов брать пожизненно заключенных на работу

Приговоренные к пожизненному сроку заключенные являются самыми интеллигентными и начитанными людьми, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Политик подчеркнул, что был готов бы взять таких людей на работу, так как это обычно те граждане, кто совершил ошибку еще по молодости, отсидели десятки лет и совершенно не отождествляемы с теми характеристиками, которые их и привели к сроку, сообщает РИА Новости.

"Это люди, которым сейчас уже 40-50 лет. Они даже особо не помнят ту свою жизнь. Это совершенно другие люди, не такие, какими они попали в тюрьму", — резюмирует Малюська.

Он обратил внимание на многогранность заключенных, так как с ними можно общаться на множество различных тем, а в силу своего образа жизни они еще аккуратные и осторожные.