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10:21   26 Апреля 2020
Политика

Цеков перечислил ряд стран, запрещающих ЕС просить о помощи РФ на фоне COVID-19

Цеков перечислил ряд стран, запрещающих ЕС просить о помощи РФ на фоне COVID-19

Западные страны, пытаясь "сдержать" рост влияния России в мире, готовы даже поступиться борьбой с COVID-19, сообщил член Совета Федерации Сергей Цеков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал корреспондентам, что "старшие товарищи" не разрешают странам Евросоюза и НАТО обращаться к России за помощью в противостоянии коронавирусу.

Цеков поддержал заявление Лаврова и назвал ряд стран, действительно нуждающихся в российской поддержке, сообщает Федеральное агентство новостей.

Это страны Прибалтики: Литва, Латвия, Эстония. Также в поддержке нуждается Хорватия, Люксембург, Словения, Словакия. Однако ни одна из этих стран не обратилась к РФ за помощью, так как получила четкий запрет.

Цеков также назвал страны, которые Лавров отнес к "старшим товарищам". Парламентарий сказал, что в Евросоюзе это Германия и Франция, за которыми, в свою очередь, стоят США.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #цеков #коронавирус

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