Кудрин дал прогноз российской экономике на послекризисный период

Спад отечественной экономики во время кризиса может достичь семи–восьми процентов, однако после кризиса можно ожидать ее полного восстановления, заявил глава счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Самое сложное по мнению экономиста — пережить пик этого кризиса. Кудрин обратил внимание, что сейчас некоторые отрасли уже потеряли до 100 процентов потребителей или спроса на свою продукцию. По словам экономиста, такой глубины предыдущие кризисы не достигали. При этом сферы информационных технологий после кризиса могут ожидать небывалый скачок вверх, уточнил Кудрин.

По подсчетам главы Счетной палаты РФ, российская экономика будет ощущать на себе последствия текущего кризиса сроком до четырех лет. По мнению Кудрина, Россия может расходовать около половины запасов ФНБ на первом этапе восстановления после кризиса.