Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В Смольном разъяснили причины смерти четырех петербургских медсестер

В Смольном разъяснили причины смерти четырех петербургских медсестер

 Кудрин дал прогноз российской экономике на послекризисный период

Кудрин дал прогноз российской экономике на послекризисный период
Министр юстиции Украины сообщил, что готов брать пожизненно заключенных на работу

Министр юстиции Украины сообщил, что готов брать пожизненно заключенных на работу

 Цеков перечислил ряд стран, запрещающих ЕС просить о помощи РФ на фоне COVID-19

Цеков перечислил ряд стран, запрещающих ЕС просить о помощи РФ на фоне COVID-19
Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

 США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России
В Смольном разъяснили причины смерти четырех петербургских медсестер

В Смольном разъяснили причины смерти четырех петербургских медсестер

 Кудрин дал прогноз российской экономике на послекризисный период

Кудрин дал прогноз российской экономике на послекризисный период
Министр юстиции Украины сообщил, что готов брать пожизненно заключенных на работу

Министр юстиции Украины сообщил, что готов брать пожизненно заключенных на работу

 Цеков перечислил ряд стран, запрещающих ЕС просить о помощи РФ на фоне COVID-19

Цеков перечислил ряд стран, запрещающих ЕС просить о помощи РФ на фоне COVID-19
Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

 США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России
10:09   26 Апреля 2020
Общество

Кудрин дал прогноз российской экономике на послекризисный период

Кудрин дал прогноз российской экономике на послекризисный период

Спад отечественной экономики во время кризиса может достичь семи–восьми процентов, однако после кризиса можно ожидать ее полного восстановления, заявил глава счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Самое сложное по мнению экономиста — пережить пик этого кризиса. Кудрин обратил внимание, что сейчас некоторые отрасли уже потеряли до 100 процентов потребителей или спроса на свою продукцию. По словам экономиста, такой глубины предыдущие кризисы не достигали. При этом сферы информационных технологий после кризиса могут ожидать небывалый скачок вверх, уточнил Кудрин. 

По подсчетам главы Счетной палаты РФ, российская экономика будет ощущать на себе последствия текущего кризиса сроком до четырех лет. По мнению Кудрина, Россия может расходовать около половины запасов ФНБ на первом этапе восстановления после кризиса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#экономика #кризис #кудрин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...