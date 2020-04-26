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9:35   26 Апреля 2020
Политика

Серенко подчеркнул усиление разобщения стран бывшего СССР на фоне распространения COVID-19

Серенко подчеркнул усиление разобщения стран бывшего СССР на фоне распространения COVID-19

Никакого сплочения среди стран бывшего СССР в связи с пандемией коронавируса не происходит, заявил руководитель российского Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.

COVID-19 проверяет на прочность отношения между государствами, сообщает "Украина.ru".

Серенко сказал, что никаких интеграционных инициатив на фоне коронавируса Россия не принимает, а наоборот усиливается разобщение стран бывшего СССР.

Эксперт добавил, что республики СНГ дорожат ценностями интеграции и нуждаются в союзе координации действий, который будет реагировать на чрезвычайные ситуации.

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Автор: Илья Романович
#россия #коронавирус

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