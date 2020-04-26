Серенко подчеркнул усиление разобщения стран бывшего СССР на фоне распространения COVID-19
Никакого сплочения среди стран бывшего СССР в связи с пандемией коронавируса не происходит, заявил руководитель российского Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.
Серенко сказал, что никаких интеграционных инициатив на фоне коронавируса Россия не принимает, а наоборот усиливается разобщение стран бывшего СССР.
Эксперт добавил, что республики СНГ дорожат ценностями интеграции и нуждаются в союзе координации действий, который будет реагировать на чрезвычайные ситуации.