Италия до конца года не станет открывать границы для туристов

Границы Италии планируют оставить закрытыми до конца 2020 года для всех иностранных туристов, сообщил министр культуры и туризма республики Дарио Франческини.

Франческини отметил, что все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса и политики каждого отдельного государства. В мае планирует возобновить работу музеев и достопримечательностей, которые ранее приостановили работу из-за пандемии. Первыми откроют Колизей и Помпеи, сообщил чиновник.

Ранее военные врачи России были отправлены в Италию с благотворительной помощью в борьбе с коронавирусом. Медики проводят дезинфекцию больниц и домов престарелых в Ломбардии. Впервые о вирусе сообщили власти Китая, сейчас инфекция захватила весь мир. По последним данным, в России зафиксировано более 74 тыс. зараженных, 6 250 человек выздоровели. Актуальная информация о коронавирусе размещена на сайте стопкоронавирус.рф.