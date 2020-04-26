Италия до конца года не станет открывать границы для туристов

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В Смольном разъяснили причины смерти четырех петербургских медсестер

В Смольном разъяснили причины смерти четырех петербургских медсестер

 Кудрин дал прогноз российской экономике на послекризисный период

Кудрин дал прогноз российской экономике на послекризисный период
Министр юстиции Украины сообщил, что готов брать пожизненно заключенных на работу

Министр юстиции Украины сообщил, что готов брать пожизненно заключенных на работу

 Цеков перечислил ряд стран, запрещающих ЕС просить о помощи РФ на фоне COVID-19

Цеков перечислил ряд стран, запрещающих ЕС просить о помощи РФ на фоне COVID-19
Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

 США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России
В Смольном разъяснили причины смерти четырех петербургских медсестер

В Смольном разъяснили причины смерти четырех петербургских медсестер

 Кудрин дал прогноз российской экономике на послекризисный период

Кудрин дал прогноз российской экономике на послекризисный период
Министр юстиции Украины сообщил, что готов брать пожизненно заключенных на работу

Министр юстиции Украины сообщил, что готов брать пожизненно заключенных на работу

 Цеков перечислил ряд стран, запрещающих ЕС просить о помощи РФ на фоне COVID-19

Цеков перечислил ряд стран, запрещающих ЕС просить о помощи РФ на фоне COVID-19
Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

 США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России
9:32   26 Апреля 2020
Общество

Италия до конца года не станет открывать границы для туристов

Италия до конца года не станет открывать границы для туристов

Границы Италии планируют оставить закрытыми до конца 2020 года для всех иностранных туристов, сообщил министр культуры и туризма республики Дарио Франческини.

Франческини отметил, что все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса и политики каждого отдельного государства. В мае планирует возобновить работу музеев и достопримечательностей, которые ранее приостановили работу из-за пандемии. Первыми откроют Колизей и Помпеи, сообщил чиновник.

Ранее военные врачи России были отправлены в Италию с благотворительной помощью в борьбе с коронавирусом. Медики проводят дезинфекцию больниц и домов престарелых в Ломбардии. Впервые о вирусе сообщили власти Китая, сейчас инфекция захватила весь мир. По последним данным, в России зафиксировано более 74 тыс. зараженных, 6 250 человек выздоровели. Актуальная информация о коронавирусе размещена на сайте стопкоронавирус.рф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#италия #пандемия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...