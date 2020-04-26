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Полученная в Грузии судимость помешает Саакашвили стать вице-премьером Украины

Полученная в Грузии судимость помешает Саакашвили стать вице-премьером Украины

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9:11   26 Апреля 2020
Политика

Полученная в Грузии судимость помешает Саакашвили стать вице-премьером Украины

Полученная в Грузии судимость помешает Саакашвили стать вице-премьером Украины

Михаил Саакашвили не сможет стать вице-премьером Украины из-за судимости в Грузии, об этом пишет украинское издание "Обозреватель".

Как уточняет СМИ, в одной из статей закона о кабмине Украины есть пункт, запрещающий назначать на должность членов кабинета министров человека, имеющего не снятую или не погашенную судимость. В документе не указано, имеет ли значение страна, в которой лицо получило судимость. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили числится судимым в Грузии, где ранее занимал пост президента. Таким образом фактически он не может стать вице-премьером, пишет СМИ.

Ранее сообщалось, что Саакашвили станет вице-премьером Украины по вопросам реформ после предложения президента страны Владимира Зеленского.

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Автор: Илья Романович
#украина #саакашвили #судимость

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