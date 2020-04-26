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8:16   26 Апреля 2020
Политика

Российские военные в Италии провели дезинфекцию в пансионатах провинции Брешиа

Российские военные в Италии провели дезинфекцию в пансионатах провинции Брешиа

Военные специалисты из РФ продезинфицировали дома престарелых в еще трех городах Италии.

Российские военные специалисты в субботу провели полную дезинфекцию домов для престарелых в трех лечебных учреждениях провинции Брешиа, сообщает Минобороны России.

Россияне совместно с итальянскими коллегами в рамках помощи в борьбе с распространением коронавируса провели санитарную обработку и дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в городах Кьяри, Коккальо и Ровато провинции Брешиа.

Всего российские военные в Италии провели дезинфекцию зданий, сооружений и дорожных покрытый в более чем в 77 населенных пунктах Ломбардии.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #италия #коронавирус

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