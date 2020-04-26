Российские военные в Италии провели дезинфекцию в пансионатах провинции Брешиа

Военные специалисты из РФ продезинфицировали дома престарелых в еще трех городах Италии.

Российские военные специалисты в субботу провели полную дезинфекцию домов для престарелых в трех лечебных учреждениях провинции Брешиа, сообщает Минобороны России.

Россияне совместно с итальянскими коллегами в рамках помощи в борьбе с распространением коронавируса провели санитарную обработку и дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в городах Кьяри, Коккальо и Ровато провинции Брешиа.

Всего российские военные в Италии провели дезинфекцию зданий, сооружений и дорожных покрытый в более чем в 77 населенных пунктах Ломбардии.