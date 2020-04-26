Украинские моряки рассмешили пользователей Сети "мощностью" своих маневров

Пользователи Сети дружно посмеялись над видео с учениями военно-морских сил Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", которое было выложено на YouTube.

На видео показан боевой поход в рамках учений, на которых были отработаны задачи по экстренной подготовке судна к столкновению с противником и отражению атаки. Также моряки показали действия во время ликвидации пожара и эвакуации при ранении солдата. Учения разворачивались в Азовском море. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментаторы язвительно отозвались о мастерстве ВМСУ. Также пользователи Сети назвали лодки флота Украины хуже, чем у Сомали. Отметили и "мощь" представления. Украина неоднократно сообщало о проблемах с ВМС страны, так как на новые корабли нет денег.