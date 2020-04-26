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Протурецкие боевики столкнулись с митингами населения в сирийском Алеппо

Протурецкие боевики столкнулись с митингами населения в сирийском Алеппо

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6:53   26 Апреля 2020
Политика

Протурецкие боевики столкнулись с митингами населения в сирийском Алеппо

Протурецкие боевики столкнулись с митингами населения в сирийском Алеппо

Демонстрация жителей города Мареа началась из-за недовольства местным населением возросшим уровнем коррупции среди администрации, которая находится под контролем протурецкой организации "Сирийская национальная армия".

Медиапортал Halab Today TV сообщал, что боевики устроили провокации в адрес правительственных подразделений на западе провиции Алеппо. В ответ были нанесены удары по их укрепрайонам у населенного пункта Кафр-Таль. Также появлялась информация о перестрелках на северо-востоке провинции. Об этом сообщает ФАН.

Протурецкие боевики продолжают терроризировать коренное население Африна. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что протурецкие отряды совершали обыски в домах местного населения. В результате действий наемников из Идлиба был убит сириец курдской национальности в окрестностях поселения.

 

 

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Автор: Юлия Яковлева
#сирия #алеппо #боевики

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