Активное участие в публичных мероприятиях Ким Чены Ына было озвучено на госрадио КНДР

Участие главы КНДР Ким Чен Ына в общественной деятельности страны было официально представлено на государственном радио на фоне слухов о плохом самочувствии лидера Северной Кореи.

Благодарность всем участвовавшим в создании города Самчжиен была передана со стороны Ким Чен Ына, передает южнокорейское агентство Ренхап. Формат сообщения к участникам строительства от лидера КНДР в издании не уточняется.

Окончание работ по возведению города датировано декабрем 2019 года. Участие в строительстве принимал лично глава Северной Кореи.

Свежей информации об общественной деятельности Ким Чен Ына, начиная с 12 апреля, не наблюдается. Слухи о проблемах со здоровьем главы КНДР появились после информации южнокорейского издания Daily NK о прохождении северокорейским лидером реабилитации из-за операции на сердце.