Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Памятный митинг по жертвам ЧАЭС отменили из-за COVID-19

Памятный митинг по жертвам ЧАЭС отменили из-за COVID-19

 Две семьи в Сочи не отдали врачам на госпитализацию детей, заболевших COVID-19

Две семьи в Сочи не отдали врачам на госпитализацию детей, заболевших COVID-19
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2 процента

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2 процента

 Корейский дипломат назвал информацию о смерти Ким Чен Ына злонамеренной

Корейский дипломат назвал информацию о смерти Ким Чен Ына злонамеренной
Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

 США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России
Памятный митинг по жертвам ЧАЭС отменили из-за COVID-19

Памятный митинг по жертвам ЧАЭС отменили из-за COVID-19

 Две семьи в Сочи не отдали врачам на госпитализацию детей, заболевших COVID-19

Две семьи в Сочи не отдали врачам на госпитализацию детей, заболевших COVID-19
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2 процента

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2 процента

 Корейский дипломат назвал информацию о смерти Ким Чен Ына злонамеренной

Корейский дипломат назвал информацию о смерти Ким Чен Ына злонамеренной
Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

Леонков объяснил, почему американцы «проворонили» информацию о гиперзвуковом оружии РФ

 США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России
5:46   26 Апреля 2020
Экономика

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2 процента

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2 процента

Реальные доходы россиян в первом квартале текущего года снизились на 0,2 процента по сравнению с таким же периодом 2019 года. Об этом сообщает Росстат.

По итогам первого квартала 2020 года рост потребительских цен составил 2,4 процента в годовом выражении, по продовольственным товарам показатель не превысил двух процентов.

Ежемесячные среднедушевые денежные доходы граждан оцениваются Росстатом в 31,2 тысячи рублей.

Согласно данным федеральной службы, доля жителей страны с доходами ниже прожиточного минимума в третьем квартале минувшего года опустилась до 12 процентов против 12,5 процентов в 2018 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#статистика #росстат #реальные доходы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...