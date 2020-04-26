Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2 процента

Реальные доходы россиян в первом квартале текущего года снизились на 0,2 процента по сравнению с таким же периодом 2019 года. Об этом сообщает Росстат.

По итогам первого квартала 2020 года рост потребительских цен составил 2,4 процента в годовом выражении, по продовольственным товарам показатель не превысил двух процентов.

Ежемесячные среднедушевые денежные доходы граждан оцениваются Росстатом в 31,2 тысячи рублей.

Согласно данным федеральной службы, доля жителей страны с доходами ниже прожиточного минимума в третьем квартале минувшего года опустилась до 12 процентов против 12,5 процентов в 2018 году.