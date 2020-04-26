Памятный митинг по жертвам ЧАЭС отменили из-за COVID-19

Траурно-памятный митинг в Москве, посвященный памяти жертв катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в этом году не состоится из-за распространения коронавируса. Об этом рассказали в МЧС России.

Пресс-служба ведомства рассказала РИА Новости, что мероприятие, которое было запланировано на Митинском кладбище, не состоится из-за пандемии.

Согласно информации МЧС, катастрофа на ЧАЭС нанесла ущерб 14 регионам Российской Федерации. Радиоактивное загрязнение распространилось на площадь, превышающую 60 тысяч квадратных километров. На этой территории в 1986 году, когда и случилась эта катастрофа, проживали порядка трех миллионов человек.