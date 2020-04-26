Две семьи в Сочи не отдали врачам на госпитализацию детей, заболевших COVID-19

Пятеро детей заразилось коронавирусом, поэтому они нуждались в срочной госпитализации. Однако родители не дали врачам эвакуировать детей в больницу, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

У пожилой пары обнаружили коронавирус. По итогам выяснения круга контактов, оказалось, что пять детей из двух семей также больны COVID-19. Врачи были вынуждены, в соответствии с установленным порядком, эвакуировать заразившихся коронавирусом детей в инфекционную больницу №2 под сопровождением матерей. Об этом сообщает ФАН.

Бригада скорой помощи отправилась по первому адресу, но мать отказалась эвакуировать детей, по приезду полиции, женщина также отказалась впускать медиков. На второй адрес, прибывшей бригаде врачей, ответили, что мать с детьми ушла на улицу в неизвестном направлении и на телефонные звонки не отвечает. Мужчина также полицейских не пустил в дом.