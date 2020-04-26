Оперштаб Подмосковья назвал города с большим количеством заболевших COVID-19

Наибольшее количество заболевших коронавирусной инфекцией зафиксировали в подмосковных городах Одинцово и Люберцах.

Оперативный штаб Подмосковья зарегистрировал 597 заболевших коронавирусом в Одинцово и 523 пациента с диагнозом COVID-19, которые были зафиксированы в Люберцах. Таким образом эти два города в Московской области лидируют в регионе по количеству инфицированных.

Оперативный штаб Московской области отметил, что за все время в Подмосковье зарегистрировано 1703 случая заразившихся коронавирусной инфекцией людей. Российское правительство ведет активную борьбу с пандемией. По данным стопкоронавирус.рф, количество заболевших в стране увеличилось до 74 588 человек.