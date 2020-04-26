Корейский дипломат назвал информацию о смерти Ким Чен Ына злонамеренной

Слухи о якобы неудачной операции северокорейского лидера являются ложными, заявил глава Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос.

Специальный представитель комитета по культурным связям КНДР не подтвердил информацию о том, что Ким Чен Ын скончался.

Ранее New York Post сообщил, что северокорейский лидер мертв. Издание ссылалось на Гонконгскую радиовещательную сеть, а те, в свою очередь, на японский журнал. По другой информации, якобы Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и находится в коме.

Корейский дипломат назвал информацию о смерти Ким Чен Ына ложной и злонамеренной. Об этом сообщает Bloomberg.