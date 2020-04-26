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Корейский дипломат назвал информацию о смерти Ким Чен Ына злонамеренной

Корейский дипломат назвал информацию о смерти Ким Чен Ына злонамеренной

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2:48   26 Апреля 2020
Политика

Корейский дипломат назвал информацию о смерти Ким Чен Ына злонамеренной

Корейский дипломат назвал информацию о смерти Ким Чен Ына злонамеренной

Слухи о якобы неудачной операции северокорейского лидера являются ложными, заявил глава Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос.

Специальный представитель комитета по культурным связям КНДР не подтвердил информацию о том, что Ким Чен Ын скончался. 

Ранее New York Post сообщил, что северокорейский лидер мертв. Издание ссылалось на Гонконгскую радиовещательную сеть, а те, в свою очередь, на японский журнал. По другой информации, якобы Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и находится в коме.

Корейский дипломат назвал информацию о смерти Ким Чен Ына ложной и злонамеренной. Об этом сообщает Bloomberg.

"Информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ложной и злонамеренной", — заверил Алехандро Као де Бенос.

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Автор: Ирина Большунова
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