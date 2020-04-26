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Японская газета рассказала о "неудачной операции" на сердце Ким Чен Ына

Японская газета рассказала о "неудачной операции" на сердце Ким Чен Ына

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2:18   26 Апреля 2020
Общество

Японская газета рассказала о "неудачной операции" на сердце Ким Чен Ына

Японская газета рассказала о "неудачной операции" на сердце Ким Чен Ына

Японский еженедельник утверждает, что лидеру Северной Кореи якобы проводили операцию на сердце, но она прошла неудачно из-за дрожащих рук хирурга.

В статье газеты "Сюкан Гэндай" отмечено, что операция должна была пройти за минуту, но хирург не мог справиться с волнением и она продлилась восемь минут. Автор материала также рассказал о том, что сердечный приступ у Ким Чен Ына якобы случился во время осмотра региона. Врачи, которые сопровождали его, провели массаж сердца и затем глава КНДР был доставлен в ближайшую клинику.

Американские СМИ ранее сообщили о смерти Ким Чен Ына. Позже дипломат из КНДР опроверг эти слухи, заявив, что заявления о тяжелом состоянии северокорейского лидера не соответствуют действительности.

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Автор: Илья Романович
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