Японская газета рассказала о "неудачной операции" на сердце Ким Чен Ына

Японский еженедельник утверждает, что лидеру Северной Кореи якобы проводили операцию на сердце, но она прошла неудачно из-за дрожащих рук хирурга.

В статье газеты "Сюкан Гэндай" отмечено, что операция должна была пройти за минуту, но хирург не мог справиться с волнением и она продлилась восемь минут. Автор материала также рассказал о том, что сердечный приступ у Ким Чен Ына якобы случился во время осмотра региона. Врачи, которые сопровождали его, провели массаж сердца и затем глава КНДР был доставлен в ближайшую клинику.

Американские СМИ ранее сообщили о смерти Ким Чен Ына. Позже дипломат из КНДР опроверг эти слухи, заявив, что заявления о тяжелом состоянии северокорейского лидера не соответствуют действительности.