Пожилым людям старше 65 лет в России могут разрешить прогулки по очереди

Пожилым людям старше 65 лет стоит разрешить прогулки во дворе или рядом с домом по очереди, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Представитель Совета Федерации сообщил, что ответственными за составление списков с очередностью прогулок могли бы взять на себя коменданты или управляющие компании. Он отметил, что важно не упустить главную задачу по обеспечению социальной дистанции для защиты здоровья от коронавирусной инфекции. Пожилым людям необходимы прогулки на свежем воздухе, так как они придерживаются особого режима, констатировал Рязанский. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее одноразовые пропуска на прогулки для пожилых людей и специальные пропуска для поездок на дачу для посевных работ предложила ввести зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора.