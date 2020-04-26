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1:24   26 Апреля 2020
Общество

Нижегородские власти ограничат въезд в регион из-за COVID-19

Нижегородские власти ограничат въезд в регион из-за COVID-19

Власти Нижнегородской области из-за пандемии нового коронавируса на следующей неделе ограничат въезд в регион. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на своей странице в Instagram.

Глава региона подчеркнул, что пропускать в область будут только по паспортам с пропиской и при наличии экстренного рабочего пропуска.

Также на выходные будут приостанавливаться рабочие пропуска, за исключением экстренных случаев. Никитин заявил, что все въезжающие в Нижегородскую область без рабочего пропуска будут отправляться на карантин.

Ряд ограничений из-за коронавируса уже действует в регионе: работает система пропусков, приезжающие из ряда других соседних регионов должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

Нижегородская область находится на четвертом месте в РФ по числу заразившихся коронавирусной инфекцией — более 1,2 тыс. случаев.

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Автор: Борис Нестеров
#нижегородская область #самоизоляция #коронавирус

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